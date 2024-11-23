من المعدة إلى الجهاز العصبي.. طبيبة أطفال: هذه الأطعمة والمشروبات خطيرة على تلاميذ المدارس

وحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، تقول "بوزدنياكوفا": "لا ينبغي على تلاميذ المدارس تناول الوجبات السريعة ومشروبات الطاقة ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية المحلاة، كما أن المايونيز وصلصة الكاتشب (Ketchup) غير مرغوب فيهما لأن هذه المنتجات تؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي وتناولها يسبب زيادة الوزن عند الأطفال".