دراسة أسترالية: فحص الكوليسترول قد يساعد في التنبُّؤ بالخرف

يذكر أن الكوليسترول مادة دهنية شمعية ضرورية للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك الهضم وصناعة الهرمونات. لكن تراكم الكوليسترول الضار في الدم بسبب عادات غذائية غير صحية، أو قلة النشاط البدني قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية؛ لذلك يظل الحفاظ على مستويات كوليسترول متوازنة أمرًا حيويًّا للوقاية من هذه الأمراض.