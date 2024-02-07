هل المعكرونة مضرة بالصحة كما نعتقد؟.. خبراء يجيبون ويكشفون علاقتها بزيادة الوزن

ووفقًا لذلك؛ فإنه إذا حصلت على 2000 سعرة حرارية في اليوم، فينبغي أن يكون بينها من 900 إلى 1300 سعرة حرارية من الكربوهيدرات، وهذا يعني أنه يتوجب الحصول على ما بين 225 إلى 325 غرامًا من الكربوهيدرات يوميًّا.