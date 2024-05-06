لماذا تشعر بالجوع "طوال الوقت"؟.. خبراء: 8 طرق تساعدك على حل المشكلة

ولحدوث الشعور بالشبع في الدماغ، يجب أن يتلقى رسائل بشأن ذلك من هرمون اللبتين (الذي يُعرف بهرمون الشبع). وفي هذا الصدد يقول غايلز يو، خبير السمنة وأستاذ علم الغدد الصماء العصبية الجزيئي في جامعة كامبريدج: إن عدم الشعور بالشبع بشكل صحيح بعد تناول الطعام "ليس فشلًا أخلاقيًّا فطريًّا؛ بل تناقض هرموني".