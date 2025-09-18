لذيذة وصحية.. تقرير: 3 أطعمة في ثلاجتك تخفض ضغط الدم

كشفت تقارير صحية حديثة أن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم قد تكون أسهل وألذ مما كان متوقعًا، إذ إن بعض الأطعمة المتداولة في ثلاجاتنا قد تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على مستويات ضغط دم صحية.
ووفقًا لتقرير نُشر أمس الأربعاء على موقع "Verywell Health"، أشارت الدراسات إلى أن الشوكولاتة الداكنة، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70%، يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بفضل مركبات الفلافانول التي تعمل على استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية، مما يسهم في تحسين تدفق الدم.
كما تُعرف الفراولة بقدرتها على المساهمة في خفض ضغط الدم، إذ تحتوي على مركبات الفلافونويد مثل الأنثوسيانين، التي تساعد في تحسين تدفق الدم، إلى جانب غناها بالبوتاسيوم الذي يقلل من آثار الصوديوم ويخفف توتر جدران الشرايين.
أما الجبن السويسري، فيبرز كخيار مفيد لعشاق الأجبان، نظرًا لانخفاض محتواه من الصوديوم مقارنة بأنواع الجبن الأخرى، حيث يحتوي على نحو 53 مليغرامًا لكل أونصة، إضافة إلى احتوائه على ببتيدات نشطة بيولوجيًا تسهم في استرخاء الأوعية الدموية.
ويؤكد الخبراء أن إدراج هذه الأطعمة ضمن نظام غذائي متوازن قد يشكل إضافة قيمة لصحة القلب والأوعية الدموية.