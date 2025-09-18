لذيذة وصحية.. تقرير: 3 أطعمة في ثلاجتك تخفض ضغط الدم

ووفقًا لتقرير نُشر أمس الأربعاء على موقع "Verywell Health"، أشارت الدراسات إلى أن الشوكولاتة الداكنة، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70%، يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بفضل مركبات الفلافانول التي تعمل على استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية، مما يسهم في تحسين تدفق الدم.