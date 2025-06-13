في اليوم العالمي للمُهق.. اضطراب وراثي نادر يكشف أسراره ويهدد البصر والجلد

وأوضح التجمع أن "المهق" هو اضطراب خُلقي غير معدٍ يستمر مدى الحياة، ويعود في الأصل إلى طفرات جينية تؤدي إلى نقص أو غياب مادة الميلانين، المسؤولة عن صبغة الجلد والشعر والعينين. ويعاني المصابون به من شحوب ظاهر، بينما تختلف أنواعه في التأثير، حيث قد يمتد إلى الجلد والعينين معًا، أو يقتصر على العينين فقط، كما توجد حالات نادرة يكون المًهق فيها مرتبطًا باضطرابات وراثية أخرى.