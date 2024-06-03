ألم في البطن ينتهي بدخول المستشفى.. "إنفلونزا المعدة".. كيف تنتقل؟ وما الأسباب؟!

وعن طرق الوقاية من هذا المرض المشابه جدًا لطرق الوقاية من الإنفلونزا، فلا بد من لبس المسك أول القفاز في حالة التعامل مع المريض؛ حيث مشكلة هذا النوع من الفيروسات يمكن أن يصيب المريض بجفاف في الجسم وخلل في الأملاح في فترة قصيرة جدًا وسريعة.