خذ ما يكفيك من هذه المكملات.. "القصيم الصحي": جودة مناعتك تتوقف عليها

أكّد تجمُّع القصيم الصحي، أن المكملات الغذائية تعزّز الجهاز المناعي، مشيراً إلى أن النظام الغذائي الذي لا يتضمن كميات كافية من بعض الفيتامينات والمعادن، لن يتمكن معه الجهاز المناعي من العمل بشكلٍ جيد، وقد يكون الفرد أكثر عُرضة للإصابة بالعدوى.
وأوضح التجمُّع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "من المهم بشكل خاص الحصول على ما يكفي من "فيتامينات A, B6, B12, C, D, E, K"، إضافة إلى حمض الفوليك والنحاس واليود والحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم والزنك.
وأبان "القصيم الصحي"، أنه "إذا لم يكن لديك نقص بهذه العناصر فإن زيادة تناولك لها من خلال المكملات الغذائية لا تساعد على منع العدوى أو تساعدك على التعافي منها بشكل أسرع".