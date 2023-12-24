خذ ما يكفيك من هذه المكملات.. "القصيم الصحي": جودة مناعتك تتوقف عليها

أكّد تجمُّع القصيم الصحي، أن المكملات الغذائية تعزّز الجهاز المناعي، مشيراً إلى أن النظام الغذائي الذي لا يتضمن كميات كافية من بعض الفيتامينات والمعادن، لن يتمكن معه الجهاز المناعي من العمل بشكلٍ جيد، وقد يكون الفرد أكثر عُرضة للإصابة بالعدوى.