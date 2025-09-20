دراسة بريطانية: مستخلص الرمان يعزز "هرمون الشباب" لدى كبار السن

كشفت دراسة بريطانية حديثة أجراها باحثون من جامعة مانشستر متروبوليتان أن تناول مستخلص الرمان يسهم في رفع مستوى هرمون IGF-1، المعروف بـ"هرمون الشباب"، لدى كبار السن.
ووفقًا لتقرير نشره موقع "Nutra Ingredients" المتخصص في شؤون التغذية، شملت الدراسة 72 متطوعًا تراوحت أعمارهم بين 55 و70 عامًا، تناولوا يوميًا كبسولات من مستخلص الرمان بجرعة 740 ملغ أو دواء وهميًا لمدة 12 أسبوعًا.
وأظهرت النتائج ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى هرمون IGF-1 لدى المشاركين الذين تناولوا مستخلص الرمان، مقارنة بالمجموعة الأخرى.
ويُذكر أن هرمون IGF-1 يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة العامة، إذ يحفّز تجدد الخلايا، ويقوي العضلات والعظام، ويحسّن وظائف الأوعية الدموية والدماغ، إلا أن مستوياته عادة ما تنخفض مع التقدم في العمر، مما يؤدي إلى فقدان القوة وزيادة خطر الإصابة بالأمراض.
وأكد الباحثون أن النتائج "مشجعة"، لكنهم شددوا في الوقت نفسه على أهمية إجراء دراسات أطول أمدًا للتحقق من الفوائد المحتملة وتأكيد سلامة الاستخدام.