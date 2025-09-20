دراسة بريطانية: مستخلص الرمان يعزز "هرمون الشباب" لدى كبار السن

ويُذكر أن هرمون IGF-1 يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة العامة، إذ يحفّز تجدد الخلايا، ويقوي العضلات والعظام، ويحسّن وظائف الأوعية الدموية والدماغ، إلا أن مستوياته عادة ما تنخفض مع التقدم في العمر، مما يؤدي إلى فقدان القوة وزيادة خطر الإصابة بالأمراض.