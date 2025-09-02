لصحة كبار السن.. دراسة: أجهزة السمع تقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 61%

توصلت دراسة جديدة نُشرت في مجلة JAMA Neurology إلى أن معالجة فقدان السمع في مراحله المبكرة قد تقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 61%. ووفقًا لشبكة "فوكس نيوز"، أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين عانوا من ضعف سمع شديد واستخدموا أجهزة سمعية قبل بلوغهم سن السبعين، انخفض لديهم خطر الإصابة بالخرف بشكل ملحوظ.
الدراسة التي أجراها باحثون من جامعات تكساس وبيتسبرغ وبوسطن، أوضحت أن 20% من المشاركين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا أصيبوا بالخرف في نهاية المطاف، فيما أبرزت النتائج أهمية التدخل المبكر في علاج فقدان السمع. كما أشارت إلى أن 17% فقط من الأفراد الذين يعانون من فقدان سمع متوسط إلى شديد يستخدمون الأجهزة السمعية.
وأكدت الدكتورة جاياتري ديفي، طبيبة الأعصاب في مستشفى لينوكس هيل، أن نحو 40% من حالات الخرف يمكن الوقاية منها عبر معالجة عوامل الخطر القابلة للتعديل مثل فقدان السمع. وتشمل أعراض هذه الحالة مواجهة صعوبة في السمع بالأماكن المزدحمة أو تكرار طلب إعادة الكلام.
وشدد الخبراء على أن ارتداء أجهزة السمع بانتظام وصيانتها وإجراء فحوص دورية يساعد في تحسين التواصل الاجتماعي، وهو عامل مهم في تقليل مخاطر الخرف والحفاظ على جودة الحياة لدى كبار السن.