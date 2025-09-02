لصحة كبار السن.. دراسة: أجهزة السمع تقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 61%

الدراسة التي أجراها باحثون من جامعات تكساس وبيتسبرغ وبوسطن، أوضحت أن 20% من المشاركين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا أصيبوا بالخرف في نهاية المطاف، فيما أبرزت النتائج أهمية التدخل المبكر في علاج فقدان السمع. كما أشارت إلى أن 17% فقط من الأفراد الذين يعانون من فقدان سمع متوسط إلى شديد يستخدمون الأجهزة السمعية.