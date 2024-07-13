قد يصيب بسرطان الجلد.. "مرتضى الفايز" يحذّر من مخاطر التعرض للشمس

وتابع: هناك مخاوف من حدوث حروق من الدرجة الأولى والثانية.. والتعرض لأشعة الشمس بشكل متكرر وبشكل يومي -خاصة في المنطقة الوسطى والشرقية- قد يُحدِث أعراضًا خطيرة تصل إلى سرطان الجلد، رغم أن لدينا بشرة حنطية أو سمراء؛ لكن التعرض للشمس لفترات طويلة يمكن أن يُحدث ذلك، وقد يحدث الجفاف والإجهاد الحراري أو ضربة الشمس.