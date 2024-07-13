قد يصيب بسرطان الجلد.. "مرتضى الفايز" يحذّر من مخاطر التعرض للشمس

قال استشاري طب الأسرة د.مرتضى الفايز: التعرض المستمر للشمس قد يصيبك بسرطان الجلد.
وأضاف "الفايز": ضربة الشمس من الممكن أن تؤدي لضرر دماغي غير قابل للإصلاح.
وأردف: فترة الظهيرة هي الأشد حرارة، ويتسبب الجلوس تحت أشعة الشمس بشكل مباشر لأكثر من نص ساعة، في حدوث مشاكل، وحتى في بعض الحالات يمكن أن يكون من 10 دقائق إلى ربع ساعة بالنسبة للأطفال وكبار السن، وكلما امتدت مدة التعرض للشمس تحدث أعراض كثيرة.
وتابع: هناك مخاوف من حدوث حروق من الدرجة الأولى والثانية.. والتعرض لأشعة الشمس بشكل متكرر وبشكل يومي -خاصة في المنطقة الوسطى والشرقية- قد يُحدِث أعراضًا خطيرة تصل إلى سرطان الجلد، رغم أن لدينا بشرة حنطية أو سمراء؛ لكن التعرض للشمس لفترات طويلة يمكن أن يُحدث ذلك، وقد يحدث الجفاف والإجهاد الحراري أو ضربة الشمس.