تفتح طريقًا للوقاية والعلاج.. دراسة تكشف السبب الخفي وراء خطورة الإنفلونزا على كبار السن

ووفقًا لتقرير على موقع ميديكال إكسبريس، فإن البحث، الذي شاركت فيه جامعات ومؤسسات بحثية رائدة في الصين والمملكة المتحدة، أظهر أن بروتين "أبوليبوبروتين د" – الذي ترتفع مستوياته مع التقدم في العمر – يضعف دفاعات الرئة عبر إيقاف إفراز الإنترفيرونات من النوع الأول، ما يسمح للفيروس بالانتشار بسرعة أكبر.