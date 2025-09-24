لا عث ولا غبار.. ودراسة: تقنية متطورة قد تنهي معاناة مرضى الحساسية

اكتشف علماء من جامعة كولورادو بولدر الأمريكية تقنية متطورة قد تنهي معاناة مرضى الحساسية، حيث تمكن العلماء من تطوير نظام فوتوكيميائي يزيل جزيئات الغبار، عث الغبار، ووبر الحيوانات الأليفة من الهواء بسرعة غير مسبوقة.
وفقاً لتقرير على موقع " ScienceDaily " العلمي، تتمثل التقنية في استخدام موجات ضوئية فائقة التردد (222 نانومتر) التي تعيد تشكيل بنية الجزيئات المسببة للحساسية، مما يجعلها غير قابلة للاكتشاف من قبل الجهاز المناعي.
وفي تجربة معمّقة، أظهر النظام انخفاضًا بنسبة 20-25% في قدرة الأجسام المضادة بالجهاز المناعي على التعرف على المسببات خلال 30 دقيقة فقط، مع التأكيد على أن هذه النتائج تفوق كفاءة الطرق التقليدية مثل التنظيف أو غسل الحيوانات.
ويقول فريق البحث "هذه التقنية تحقق كفاءة غير مسبوقة في إزالة المواد التحسسية، وتفتح الباب لأجهزة محمولة يمكن استخدامها في المنازل والمكاتب".