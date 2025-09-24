لا عث ولا غبار.. ودراسة: تقنية متطورة قد تنهي معاناة مرضى الحساسية

وفي تجربة معمّقة، أظهر النظام انخفاضًا بنسبة 20-25% في قدرة الأجسام المضادة بالجهاز المناعي على التعرف على المسببات خلال 30 دقيقة فقط، مع التأكيد على أن هذه النتائج تفوق كفاءة الطرق التقليدية مثل التنظيف أو غسل الحيوانات.