"المخاوف والوساوس".. "مختص نفسي" يشرح طرق التخلص من التفكير السلبي

ونصح د. حمودة؛ ببعض الأمور للتغلب على كثرة التفكير، مثل: البحث عن أنشطة مثل الرياضة واليوجا والتأمل لتعلم فصل التفكير وتصفية الذهن، وكذلك تمارين التنفس العميق بحيث يركز الشخص في التنفس بعيداً عن التفكير الزائد، كما أن النشاط البدني مفيدٌ لصحتك العامة، ويمكن أن يصرف انتباهك كثيراً عن الإفراط في التفكير، من خلال المشي، السباحة، ممارسة الرياضة.