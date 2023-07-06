نصائح للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.. التزام بهذه التدابير

وأضاف وفق مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب الذي يصادف يوم 6 يوليو: "مع التقدم بالعمر على خلفية الأمراض المزمنة وعوامل الخطر الأخرى تصبح الأوعية الدموية أكثر صلابة، وتتراكم على جدرانها الداخلية لويحات تصلب الشرايين أو لويحات الكوليسترول، تسبب تدفق كمية أقل من الدم، ما يجبر القلب على بذل مجهود أكبر. وأحيانًا تتفتت هذه اللويحات وتسد الوعاء الدموي، ما يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية".