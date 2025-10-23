دراسة: خفض السكر في غذاء الطفل خلال أول عامين يحمي القلب والأوعية الدموية طوال حياته

ووفق الدراسة التي نُشرت في دورية BMJ الطبية البريطانية، واعتمد الباحثون من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا وكلية الطب في بوسطن، على بيانات تاريخية من فترة تقنين السكر، حيث فحص الباحثون 63.433 شخصاً من قاعدة بيانات البنك الحيوي البريطاني UK Biobank، بينهم 40.063 خضعوا لتقنين السكر بين 1940-1953، بينما لم يخضع الباقون للتقنين حيث ولدوا بعد 1953.