أداة ذكاء اصطناعي يمكنها التنبؤ باحتمالية الإصابة بالنوبات القلبية قبل وقوعها بـ10 سنوات

وتوصل الباحثون إلى أنه باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي، تم وصف الأدوية لـ 45% من المرضى أو تشجيعهم على إجراء تغييرات في نمط حياتهم لمنع خطر الإصابة بنوبات قلبية في المستقبل.