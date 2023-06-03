أخطاء فادحة في الإدارة المالية ترهقك طوال حياتك.. لا بد من الابتعاد عنها

ويضيف "حاطوم"، وفق سكاي نيوز عربية: أن بعض الصفحات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي مثّلت دورًا كبيرًا، في السنوات الأخيرة، في دفع الكثير من الأشخاص إلى ارتكاب أخطاء مالية أثّرت سلبًا على مستقبلهم، وهذا الأمر مستمرّ حتى الساعة؛ حيث توحي هذه الصفحات بأنه يمكن لأي فرد تحقيق مكاسب سريعة بطريقة سهلة، وذلك من خلال الاستثمار في بعض الأصول، مشيرًا إلى أن هؤلاء يتم تكليفهم بالتسويق "المدفوع" لبعض الأدوات الاستثمارية، لخلق انطباع خاطئ عن المسار الذي يجب أن يسلكه الفرد لجمع ثروة، وبالتالي فإن الاستماع لنصائح هؤلاء يعدُّ من أهم الأسباب التي تدفع الناس إلى ارتكاب أخطاء مالية في العصر الحالي.