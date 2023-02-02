كيف يؤثر "ADHD" على الحياة؟ استشاري يجيب كاشفًا عن التجهيز لـ"مسح وطني"

وعن مسبباته، قال "الرحيلي" إن "أكثر ما تَوصل له العلماء بخصوص مسببات الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه؛ لا يزال في طور النظريات والبحث، وما لا نعرفه أكثر مما نعرفه؛ فمن نتائج الدراسات الطبية العلمية أن الوراثة تلعب دورًا مهمًّا في الإصابة بالاضطراب، كذلك وُجد أن عدد المصابين بالاضطراب يكثر بين الخدّج والتوائم، وأن الإصابات الفيروسية في النساء الحوامل قد تكون أحد أسباب الإصابة بالاضطراب.