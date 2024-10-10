10 والصدارة للكولسترول والتدخين.. "القائمة السوداء لأعداء القلب" يكشفها "النمر"

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي الدكتور خالد النمر، عن القائمة السوداء لأعداء القلب، مشيرًا إلى عوامل مثل قلة النوم وتجاوز ساعات العمل الحد المسموح به.
وأوضح "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن القائمة السوداء لأعداء القلب تشمل: "ارتفاع الكولسترول، والتدخين، والتوتر والضغط النفسي والاجتماعي، وعدم التحكم بالضغط، وعدم التحكم بالسكري".
وأضاف: كما تضم القائمة "عدم ممارسة الرياضة، وعدم الإكثار من الخضراوات والفواكه، وساعات عمل تتجاوز 45 ساعة أسبوعيًا، ونوم أقل من 7 ساعات يوميًا، والضوضاء والإزعاج المستمر".