10 والصدارة للكولسترول والتدخين.. "القائمة السوداء لأعداء القلب" يكشفها "النمر"

وأضاف: كما تضم القائمة "عدم ممارسة الرياضة، وعدم الإكثار من الخضراوات والفواكه، وساعات عمل تتجاوز 45 ساعة أسبوعيًا، ونوم أقل من 7 ساعات يوميًا، والضوضاء والإزعاج المستمر".