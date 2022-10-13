تَعرّف على أكثر أنواع السرطان انتشارًا في العالم

ويضيف أن أكثر أعراض سرطان الرئة انتشارًا هي: (السعال، بحة في الصوت، سعال مزمن، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، تكرر الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي- التهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوي، والتعب، وفقدان الشهية، والفقدان غير المبرر للوزن).