أبرزها التمر.. 4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء

يربط تقرير صحي بين زيادة العدوى الموسمية وانخفاض درجات الحرارة، مشددًا على أن دعم المناعة في الشتاء يبدأ من الأساسيات: نظام غذائي متوازن، نوم كافٍ، ونشاط بدني منتظم. إلا أن التقرير يلفت إلى أن إضافة الفواكه المجففة قد تمنح الجسم دفعة إضافية بفضل كثافة عناصرها الغذائية.