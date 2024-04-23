كيف تقي نفسك من موجة الغبار؟.. "الصحة" توضح وتطلق "تنبيهات لمرضى الربو"

وأشارت إلى أن من طرق الوقاية من الغبار "الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام"، و"تجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى"، و"الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار".