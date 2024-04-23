كيف تقي نفسك من موجة الغبار؟.. "الصحة" توضح وتطلق "تنبيهات لمرضى الربو"

نصحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، باتباع طرق الوقاية من موجة الغبار؛ حرصًا على سلامة الجميع؛ مشيرة إلى مجموعة من التنبيهات لمرضى الربو.
وأوضحت المديرية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الغبار يعتبر من ملوثات البيئة، وله أضرار عدة لاحتوائه جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.
وأشارت إلى أن من طرق الوقاية من الغبار "الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام"، و"تجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى"، و"الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار".
وقدّمت "صحة نجران" تنبيهات لمرضى الربو، وفيها: "احمل معك دومًا بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية، والتزم بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرَفه الطبيب لك، وتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ".