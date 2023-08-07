10 سلوكيات وعادات يجب تجنبها للتخلص من الشعور بالملل والرتابة اليومية

وفي التفاصيل، يؤكد الخبراء أن ما يظهر على منصات التواصل لا يشترط أن يعكس بالضرورة حقيقة ما يعيشه أصحاب الحسابات، لكن في الوقت نفسه يوجد الكثير من العادات والسلوكيات التي يمكن أن يؤدي تجنبها إلى التخلص من الرتابة اليومية، وإدخال القليل من التغيير إلى الحياة، وفقًا لتقرير لـ"العربية نت" نقلاً عن موقع HackSpirit.