لا يخدعنكم باعة الوهم.. تحذير من "الخضيري": لا علاج للسرطان بـ"خلطة أم فلان"!

وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: لكي نفهم أن السرطان لا يمكن علاجه بعصير ليمون أو زنجبيل أو كركم أو خلطة أم فلان، علينا أن نعرف أن "السرطان -كفانا الله هذا المرض وإياكم ومن نحب- هو انقسام خلوي لتكوين نسيج صلب -يعني من نفس أنسجة العضو المصاب- أو زيادة بخلايا الدم؛ لذا لئلا يخدعنا باعة الوهم فإن هذا النمو النسيجي لا يمكن علاجه بعصير أو كبسولة من بلد متخلف طبيًّا".