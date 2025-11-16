كيف يؤثر فيتامين د على ضغط الدم؟ وما الجرعات الآمنة لتناوله يوميًا؟

ويبدو أن النتيجة الأكثر ترجيحًا هي أن فيتامين د قد يساعد في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ونقص في فيتامين د في الوقت نفسه. في هذه الحالات قد يقدم المكمل فائدة بسيطة في السيطرة على ضغط الدم، وإن كان ذلك غير مضمون دائمًا.