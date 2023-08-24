من أين تحصل عليه طبيعياً؟ "سعود الطبية" تعدّد فوائد "فيتامين C" للجسم

عدّدت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، فوائد "فيتامين سي"، مشيرةً إلى المصادر الطبيعية التي يمكن للجسم الحصول منها على "فيتامين سي".
وأوضحت المدينة أن أهمية فيتامين سي تكمن في أنه "يساعد على حماية الخلايا والحفاظ عليها، ويحافظ على صحة الجلد والأوعية الدموية والعظام والغضاريف، ويساعد في التئام الجروح، ويحسن معدل امتصاص الحديد".
وبينت، عبر حسابها على "إكس" (تويتر سابقاً)، أن من مصادره الطبيعية "الفلفل البارد بأنواعه، والحمضيات مثل البرتقال والجوافة والفراولة، والبروكلي والقرنبيط، والطماطم".
ونبّهت "سعود الطبية" إلى أن "تناول كميات كبيرة من هذه المصادر قد يؤدي إلى ألم في المعدة وإسهال وتكوّن حصوات في الكلى وشعور بالغثيان والإجهاد".