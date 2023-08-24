من أين تحصل عليه طبيعياً؟ "سعود الطبية" تعدّد فوائد "فيتامين C" للجسم

وأوضحت المدينة أن أهمية فيتامين سي تكمن في أنه "يساعد على حماية الخلايا والحفاظ عليها، ويحافظ على صحة الجلد والأوعية الدموية والعظام والغضاريف، ويساعد في التئام الجروح، ويحسن معدل امتصاص الحديد".