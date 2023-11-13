تحسن المزاج وتقلل مشكلات الصحة العقلية.. دراسة: الفراولة واجهت مرضًا لا دواء له

وقال البروفيسور روبرت كريكوريان، من جامعة سينسيناتي بالولايات المتحدة وفق سكاي نيوز عربية: "الخرف مصطلح عام يشمل العديد من الأمراض المختلفة، وكلها بدون علاج، ليس من الواضح متى أو ما إذا كان العلاج الفعال سيكون متاحا أم لا؛ إن الوقاية والتخفيف من خلال الخيارات الغذائية ونمط الحياة هو أفضل نهج لدينا حاليًا".