"المجلس الصحي" يكشف عن 5 أسباب لضرورة تلقِّي لقاح الإنفلونزا الموسمية

كشف المجلس الصحي السعودي عن خمسة أسباب، تؤكد ضرورة تلقِّي لقاح الإنفلونزا الموسمية، خاصة للحوامل والمصابين بأمراض القلب، والمنوَّمين بالمستشفيات.
وتفصيلاً، قال المجلس عبر حسابه على منصة "إكس" إن الأسباب الخمسة لتلقِّي اللقاح هي: أنه يجعل الأعراض خفيفة في حالة التعرض للعدوى، ويقلل الحاجة لزيارة الطوارئ بنسبة تصل إلى 60%، ويحمي المصابين بأمراض القلب من الإصابة بالجلطة القلبية، ويقلل حاجة الحوامل للتنويم بسبب الإنفلونزا بنسبة تصل إلى 40 %، ويحمي المنوَّمين في المستشفى بسبب الإنفلونزا من دخول العناية المركزة بنسبة تصل إلى 60%.