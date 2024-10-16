"المجلس الصحي" يكشف عن 5 أسباب لضرورة تلقِّي لقاح الإنفلونزا الموسمية

وتفصيلاً، قال المجلس عبر حسابه على منصة "إكس" إن الأسباب الخمسة لتلقِّي اللقاح هي: أنه يجعل الأعراض خفيفة في حالة التعرض للعدوى، ويقلل الحاجة لزيارة الطوارئ بنسبة تصل إلى 60%، ويحمي المصابين بأمراض القلب من الإصابة بالجلطة القلبية، ويقلل حاجة الحوامل للتنويم بسبب الإنفلونزا بنسبة تصل إلى 40 %، ويحمي المنوَّمين في المستشفى بسبب الإنفلونزا من دخول العناية المركزة بنسبة تصل إلى 60%.