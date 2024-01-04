"الفستق" يحمل فوائد للجسم باحتوائه على المعادن والفيتامينات.. لكن احذر من الإفراط

وقالت رازوموفسكايا: "لزيادة مدة صلاحية الفستق يتم تمليحه. لا حرج في ذلك، بيد أن محتوى السعرات الحرارية في الفستق يزداد، لذلك يمكن أن يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم والتورم. إذا كان الشخص يتبع نظامًا غذائيًا محددًا، فمن الأفضل له الحد من المكسرات المملحة".