يُنشّط ثمّ يدمر خلايا بيتا.. تحذير من الإصابة بالسكري عبر بوابة "كوفيد-19"!

كما اقترحت الأبحاث الإضافية حول جزيئات الإشارة التي تنشط الخلايا البلعمية تدخلات محتملة لحماية خلايا بيتا من التلف لدى المرضى المصابين بعدوى شديدة، وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه البدء في اختبار أي علاجات، إلا أن هذا شيء قد يكون ممكنًا في المستقبل.