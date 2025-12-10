لماذا يشعر بعض الناس بالبرد أكثر؟ الأطباء يكشفون 5 أسباب خفية

نقص الحديد وفقر الدم

ووفقاً لتقرير على موقع "تايمز أوف إنديا"، "يلعب الحديد دورًا حيويًا في بناء خلايا الدم الحمراء الصحية، المسؤولة عن حمل الأكسجين إلى أنحاء الجسم كافة". فعندما يعاني الشخص من نقص الحديد أو فقر الدم، تضعف دورة الدم، ويواجه الجسم صعوبة في توليد الحرارة، ما يؤدي إلى برودة الأطراف والشعور بالقشعريرة العامة. كما قد يترافق ذلك مع التعب والشحوب، إذ "يعيد الجسم توجيه الدم نحو الأعضاء الحيوية، تاركًا اليدين والقدمين باردتين".