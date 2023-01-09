دراسة لـ"المودة": تخصصات الأسرة لم تأخذ اهتمامًا محلياً على عكس الجامعات العالمية

ولفت إلى أن الدراسة أظهرت من خلال تحليل التخصصات الأسرية في 13 جامعة محلية وتحليل محتوى المناهج الأكاديمية ومقارنتها بالمقدمة في الجامعات العالمية، أن بعض التخصصات والمواد التي تخص مجال الأسرة لم تأخذ اهتمامًا كبيرًا محليًا نظير الجامعات العالمية.