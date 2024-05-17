ما رأيك في "الجوهرة"؟.. 5 أعشاب تنشط دورتك الدموية وتجنبك تجلُّط الدم

يعد تخثر الدم عملية طبيعية للغاية، لكن حدوثها بشكل مفرط يمكن أن يتسبب في تكوُّن الجلطات الدموية الوريدية والشريانية.
وبحسب ما نشره موقع Mayo Clinic، فإن تخثُّر الدم يُسبِّب مضاعفات خطيرة فقط في حالة حدوث تجلط الدم داخل شرايين مهمة في الجسم، الذي يمكن أن يهدد حياة الفرد. وينصح موقع WIO News، وفق ما نقلت "العربية.نت"، بخمسة أعشاب؛ يمكن أن تساعد في تنشيط الدورة الدموية، وتجنب تجلط الدم.
يعد الكركم جوهرة تاج الطب بين الأعشاب؛ إذ يعمل كمخفف طبيعي للدم، ويقلل الالتهاب، ويساعد على تدفق الدم بسلاسة.
يُعتبر الزنجبيل حلاً عالميًّا لجميع المشاكل الصحية عبر الثقافات المختلفة؛ إذ يحفز الزنجبيل الدورة الدموية، ويحافظ على دفء الجسم من الداخل، ويعزز تدفق الدم، كما أنه مليء بالخصائص المضادة للالتهابات.
يمتلئ الثوم بالأليسين، الذي يساعد في تعزيز تدفق الدم الصحي، ويقلل تناوله من مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي، ويقلل من تراكم الترسبات في الشرايين.
يتم استخدام لحاء الأرجونا، واسمه العلمي تيرميناليا أرجونا، على مَر العصور؛ لعلاج المشكلات المتعلقة بالقلب. ويقوي مستخلص الأرجونا عضلات القلب، ويعزز تدفق الدم بدون عائق، ويقلل من ضغط الدم، ويعمل كمضاد للأكسدة، ويقلل من خطر انسداد الشرايين.
يساعد صمغ الكوكول، أو أعشاب كوميفورا ويتي الهندية، في تقليل نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية، ويُحسن صحة الدورة الدموية بشكل عام، ويوفر فوائد مضادة للالتهابات.