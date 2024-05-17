ما رأيك في "الجوهرة"؟.. 5 أعشاب تنشط دورتك الدموية وتجنبك تجلُّط الدم

وبحسب ما نشره موقع Mayo Clinic، فإن تخثُّر الدم يُسبِّب مضاعفات خطيرة فقط في حالة حدوث تجلط الدم داخل شرايين مهمة في الجسم، الذي يمكن أن يهدد حياة الفرد. وينصح موقع WIO News، وفق ما نقلت "العربية.نت"، بخمسة أعشاب؛ يمكن أن تساعد في تنشيط الدورة الدموية، وتجنب تجلط الدم.