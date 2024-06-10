حماية من أمراض القلب والسكري.. خبراء: هذه أفضل 3 مكسرات تُخَلصك من السمنة

وحسب "سكاي نيوز عربية"، تقول خبيرة التغذية بيانكا تامبوريلو: "المكسرات طعام رائع لفقدان الوزن؛ لأنها مليئة بالدهون الصحية، والتي تعزز الشعور بالشبع، وتحتوي على كمية جيدة من السعرات الحرارية؛ ولكن هذا ليس سببًا لتجنبها، كن على دراية بالحصص، وحاول تناول 1- 2 وجبة يوميًّا".