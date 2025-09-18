ما يحدث في الدماغ أثناء الحكي.. دراسة: الاستماع إلى القصص يساعد بتشخيص اضطرابات اللغة لمرضى الزهايمر

وأكدت ديال أنه على الرغم من أن النتائج واعدة، إلا أن الطريقة لا تزال في مراحلها الأولى. وأشارت إلى أن "هذا يشير إلى أنه يستحق المتابعة ومحاولة إيجاد المعايير المثلى". يخطط فريق البحث، الذي يضم متعاونين من جامعة ويسكونسن ماديسون وجامعة تكساس في أوستن وجامعة رايس، لتحسين الخوارزمية حتى عام 2026 لتحسين الموثوقية والدقة.