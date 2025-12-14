من ضعف الانتباه إلى المرض النفسي.. عالمة نفس تحذر: مقاطع الفيديو القصيرة خطر على أدمغة الأطفال

حذرت عالمة النفس البريطانية الدكتورة كاثرين إيستون من تأثير مقاطع الفيديو القصيرة على منصات التواصل الاجتماعي على أدمغة الأطفال، مؤكدة أنها لم تعد مجرد وسيلة ترفيه بل أصبحت تسيطر على حياة الأطفال وتؤثر على صحتهم النفسية وقدرتهم على الانتباه.
مقاطع الفيديو تعيد تشكيل حياة الأطفال
في مقال على موقع "The Conversation"، تقول إيستون، المحاضرة بجامعة شيفيلد البريطانية، إن تطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام تقدم مقاطع فيديو قصيرة مُصممة لجذب الانتباه، مما يحفز الدماغ على الشعور بالرضا الفوري.
وتشير إلى أن "فترات الراحة الطبيعية التي تُساعد على إعادة ضبط الانتباه تختفي". ويشير تحليل شمل 71 دراسة و100 ألف مشارك إلى علاقة بين الاستخدام المفرط للأجهزة وتراجع التحكم بالانفعالات ومدة الانتباه.
اضطراب النوم والمزاج
يؤدي ضوء الشاشة إلى تأخير إفراز هرمون تنظيم النوم "الميلاتونين"، بينما تسبب التقلبات العاطفية الناتجة عن المحتوى السريع تفاقم الضرر. وتربط دراسات حديثة بين الإفراط في المشاهدة وسوء النوم وزيادة القلق الاجتماعي لدى المراهقين.
الأدمغة الصغيرة هي الأكثر عرضة للتأثر
يفتقر الأطفال في مرحلة ما قبل المراهقة إلى النضج في ضبط النفس، مما يجعلهم عرضة للمحتوى غير اللائق. وتوضح إيستون: "قد تُحدث تمريرة واحدة تغييرًا مفاجئًا وصادماً وهو أمرٌ مُزعجٌ بشكلٍ خاص للأدمغة النامية".
دعوات لعادات رقمية أكثر أمانًا
تُلزم التوجيهات الجديدة في إنجلترا بتدريس مهارات استخدام التكنولوجيا في المدارس، وتطالب منظمة العفو الدولية بالتحقق من العمر وشفافية الخوارزميات.
وينبغي على الآباء مشاهدة المحتوى الرقمي مع أطفالهم، ومنع استخدام الأجهزة الإلكترونية في غرف النوم، وإعطاء الأولوية للهوايات غير الإلكترونية.
وتختتم إيستون قائلة: "مع الدعم المدروس... يمكن للأطفال الاستمتاع بهذه الأنشطة دون المساس بصحتهم النفسية".