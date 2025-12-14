من ضعف الانتباه إلى المرض النفسي.. عالمة نفس تحذر: مقاطع الفيديو القصيرة خطر على أدمغة الأطفال

الأدمغة الصغيرة هي الأكثر عرضة للتأثر

يفتقر الأطفال في مرحلة ما قبل المراهقة إلى النضج في ضبط النفس، مما يجعلهم عرضة للمحتوى غير اللائق. وتوضح إيستون: "قد تُحدث تمريرة واحدة تغييرًا مفاجئًا وصادماً وهو أمرٌ مُزعجٌ بشكلٍ خاص للأدمغة النامية".