"التحفيز الكهربائي".. تقنية جديدة تساعد على التئام الجروح بشكل أسرع 3 مرات

ووفق "الألمانية"، في إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Lab on a Chip، اعتمد الباحثون على فرضية أن خلايا الجلد لها خواص كهربائية، بمعنى أنه يمكن توجيهها بوساطة المجالات الكهربائية، بحيث يكون من الممكن عن طريق المجال الكهربائي منع خلايا الجلد من التحرك بشكل عشوائي، ودفعها إلى التحرك في اتجاه واحد.