ليست ابتكارًا ولكنها فعالة.. 5 مشروبات لا تزيد حجم البطن وتقلل الدهون!

لم يبتكر العلماء حتى الآن مشروبًا أو ما يمكن وصفه بـ"أكسير إنقاص الوزن" أو لحرق الدهون، إلا أن هناك مشروبات أفضل لا تسهم في زيادة حجم البطن ويمكنها المساعدة في إذابة الدهون بشكل أسرع من خلال زيادة التمثيل الغذائي حتى يتمكن الجسم من حرق الدهون بشكل أكثر كفاءة.
ووفق ما نشره موقع "Eat This Not That" تقول اختصاصية التغذية الدكتورة راشيل دايكمان إن تناول المشروبات التالية يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بسهولة:
يمكن لإشباع الرغبة في تناول الحلوى مع تجنب السكر المضاف الزائد أن يتم تناول عصير مخفوق؛ حيث ينصح الخبراء بتناول العصير المخفوق المصنوع منزليًا، والذي يمكن أن يحتوي على الفواكه أو الخضراوات المفضلة أو زبدة الجوز أو حليب الجوز أو حليب الألبان، ويمنح تناول مشروب المخفوق ميزة القدرة على التحكم في مكوناته وخفض استهلاك السكر المضاف إلى جانب إشباع الرغبة في تناول الحلويات عند طريق المذاق الحلو للفاكهة.
وبحسب اختصاصية التغذية سوزان دايكمان يمكن أن يسهم تناول "المشروبات المحلاة بالسكر كثيفة السعرات الحرارية في ارتفاع نسبة السكر في الدم ودهون البطن، لكن لا يمكن قول العكس تمامًا، أي أن هناك شيئًا يمكن شربه سيساعد على تقليل دهون البطن"، وتؤكد "بورمان" أن الماء من "المشروبات الخالية من السعرات الحرارية، والتي تقلل بشكل عام، من إجمالي السعرات الحرارية، مما يمكن أن يساعد على التخلص من بعض الأرطال الزائدة، بما يعني أنه يتم فقد الدهون الحشوية، بالإضافة إلى الدهون الأخرى المتراكمة في الجسم".
وتشير "دايكمان" إلى أنه من بين المشروبات المريحة والمنشطة والتي تساعد في إذابة دهون البطن، تشمل الشاي الأخضر، الذي يحتوي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة - وهي مركبات نباتية نشطة بيولوجيًا؛ حيث أظهرت دراسة نشرت في دورية Functional Foods أن الأشخاص الذين شربوا الشاي الأخضر، الغني بمادة الكاتيكين والكافيين، فقدوا كمية كبيرة من الدهون الحشوية على مدى 12 أسبوعًا مقارنة بمجموعة التحكم.
يعتبر الشاي الأسود، الغني بالفلافونويد الطبيعي، أحد البدائل الجيدة للشاي الأخضر الذي يشوب مذاقه بعض المرارة، ويؤكد الخبراء أن الشاي الأسود غير المُحلى هو مشروب صحي للقلب لأنه يساعد في خفض ضغط الدم. تشير الأبحاث إلى أن مركبات الفلافونويد نفسها يمكن أن تلعب دورًا مفيدًا في تقليل دهون البطن، بحسب ما نقلت "العربية.نت".
ثبت أن تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة فعال في قمع الشهية لدى بعض الأشخاص، مما قد يؤدي إلى تقليل تناول السعرات الحرارية، وتوضح بعض الأبحاث، بحسب "دايكمان"، أن "الكافيين يحفز توليد الحرارة، وهو ما يدفع أجسامنا بشكل أساسي إلى إنتاج المزيد من الحرارة وحرق السعرات الحرارية والطاقة الزائدة.