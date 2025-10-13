لحمايتهم من الخطر الصامت.. "الصحة" تحذر من الإنفلونزا الموسمية وتأثيرها على كبار السن

وأكدت الوزارة أن كبار السن يشكّلون النسبة الأكبر من وفيات الإنفلونزا عالميًا، إذ تتراوح نسبتهم بين 70 و85%، مشيرة إلى أن التقدّم في العمر وضعف جهاز المناعة يزيدان من خطر الإصابة، لا سيما في حال وجود أمراض مزمنة.