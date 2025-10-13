لحمايتهم من الخطر الصامت.. "الصحة" تحذر من الإنفلونزا الموسمية وتأثيرها على كبار السن

دعت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية "عش بصحة" إلى ضرورة حماية كبار السن من مضاعفات الإنفلونزا الموسمية، التي تُعد من أشد الأمراض فتكًا بهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.
وأكدت الوزارة أن كبار السن يشكّلون النسبة الأكبر من وفيات الإنفلونزا عالميًا، إذ تتراوح نسبتهم بين 70 و85%، مشيرة إلى أن التقدّم في العمر وضعف جهاز المناعة يزيدان من خطر الإصابة، لا سيما في حال وجود أمراض مزمنة.
وتأتي هذه الحملة التوعوية لتؤكد أن اللقاح الموسمي ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحّة. فهو خط الدفاع الأول للوقاية، إلى جانب أهمية الالتزام بالنظافة الشخصية، وتجنّب مخالطة المصابين، وتعقيم الأسطح التي تُلمس باستمرار.
وشددت وزارة الصحة على أن المبادرة بتلقي اللقاح الموسمي تسهم في حماية الفرد والمجتمع، خصوصًا الوالدين وكبار السن، مؤكدة أن الاستثمار في الوقاية الصحية هو البداية الحقيقية لحياة آمنة وواعية.