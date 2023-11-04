بينها 5 أدوية فاحذرها.. 9 مسببات لارتفاع الدهون الثلاثية بالدم يوضحها "النمر"

كشف استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن 9 أسباب تؤدي لارتفاع الدهون الثلاثية لأكثر من 150؛ مشيرًا إلى أن بعضها أدوية تعمل على تحقيق نفس الأثر في الزيادة.

وأوضح "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من مسببات ارتفاع الدهون الثلاثية "السمنة، وأكل المطاعم (الجنك فود)، وشرب الكحول، وعدم التحكم في السكري".