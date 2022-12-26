موجودة بكل بيت.. شاهد 7 مشروبات ساخنة لحرق الدهون في فصل الشتاء

قد تساعد بعض المشروبات الساخنة على فقدان المزيد من السعرات الحرارية، وذلك عن طريق استهلاك المعدة المزيد من السعرات لموازنة درجة حرارة المشروبات إلى درجة حرارة الجسم، ًمما يساعد ولو بالقدر القليل على فقدان الوزن، كما أن تناول المياه باردة قد يكون بديلًا رائعًا للمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، لذلك فهي من أفضل مشروبات تخسيس الوزن.