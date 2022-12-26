موجودة بكل بيت.. شاهد 7 مشروبات ساخنة لحرق الدهون في فصل الشتاء

قد تساعد بعض المشروبات الساخنة على فقدان المزيد من السعرات الحرارية، وذلك عن طريق استهلاك المعدة المزيد من السعرات لموازنة درجة حرارة المشروبات إلى درجة حرارة الجسم، ًمما يساعد ولو بالقدر القليل على فقدان الوزن، كما أن تناول المياه باردة قد يكون بديلًا رائعًا للمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، لذلك فهي من أفضل مشروبات تخسيس الوزن.
وحسب تقرير على موقع "فتلو"، المتخصص بمشاكل السمنة وحلولها، فهناك سبعة مشروبات تساهم بحرق الدهون في فصل الشتاء، وهي:
الماء هو العلاج السحري لكل مشاكل الجسم، ومن بينها الوزن الزائد، فاذا شربت كميات كبيرة من المياه تزامناً مع اتباعك لنظام غذائي صحي ستلاحظ أنه ستبدأ الدهون في منطقة البطن بالذوبان، وذلك لأن الماء سيشعرك بالشبع في معظم الوقت، وسيحفز جسمك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.
خل التفاح يحتوي على حمض الإسيتيك، وهذا يجعله فعالًا في تخفيض الوزن وحرق الدهون، كما أن تحفيز عمليات الأيض في الجسم، من الأفضل خلط ملعقة من خل التفاح مع كوب من الماء الفاتر لتجنب بعض الأعراض المزعجة التي قد يسببها للمعدة والأسنان.
شرب الليمون مغليًا في الشتاء يعني مقاومة أعلى لأمراض البرد والزكام، كما أن إضافة ملعقة صغيرة من العسل إليه تعمل على زيادة القيمة الغذائية له.
يعتبر الزنجبيل المغلي من أكثر المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة والدفء في الشتاء، كونه يعمل على زيادة عمليات الأيض وعلى حرق السعرات الحرارية الزائدة عن حاجة الجسم، كما أن شراب الزنجبيل الساخن له أثر بالغ في تقوية جهاز المناعة والوقاية من أمراض البرد والزكام في فصل الشتاء.
هو كنز من كنوز الطبيعية في فصل الشتاء، فهو يبث الدفء في سائر أنحاء الجسد، وحاله كحال شراب الزنجبيل من حيث حرقه للسعرات الحرارية، كما أن الطب الحديث أكد احتواء الشاي الأخضر على "البوليفينول" ،" والفلافنويد" التي تعمل على تقوية جهاز المناعة ضد أمراض البرد والإنفلونزا.
تعطي القرفة الجسم المزيد من الدفء وتقاوم كآبة الشتاء وتقوي جهاز المناعة، وهي مضاد حيوي ومنشط للدورة الدموية والقلب، كما أنها تحمي من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي ونزلات البرد.
وتعتبر القرفة منظمة للسكر، ولذلك ينصح مرضى السكر بشربها، كما أنها تعمل على تقليل الدهون والكوليسترول، وتساعد على تخفيف آلام المفاصل وطرد البلغم.
النعناع والينسون والميرمية، مشروبات مناسبة لفصل الشتاء، وتزيد من استرخاء الجسم، وتعمل على تحفيز جهاز المناعة لمقاومة أمراض البرد والشتاء.