عند الطهي والشواء.. 8 نصائح ثمينة تُهديها لك "الصحة" لإعداد اللحوم بطريقة سليمة

وعن الشواء، أشارت "الصحة" إلى أهمية "تجنب طبخ اللحوم قبل شوائها في وقت لاحق، والتأكد من ذوبان الثلج عن اللحوم بشكل كامل قبل الشوي، وتجنب وضع اللحم مباشرة على الفحم المشتعل"؛ داعية إلى القيام بتحريك اللحوم عند الشواء باستمرار للتأكد من نضجها".