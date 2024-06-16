عند الطهي والشواء.. 8 نصائح ثمينة تُهديها لك "الصحة" لإعداد اللحوم بطريقة سليمة

قدمت وزارة الصحة، 8 نصائح ثمينة لإعداد اللحوم بطريقة سليمة وصحية؛ مؤكدة أهمية اتباع النصائح وتجنب ما يخالفها.
وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة"، أنه عند الطهي "اغسل يديك جيدًا قبل وبعد التعامل مع اللحوم، واستخدم لوحين للتقطيع؛ واحد للحوم النيئة والآخر للخضروات".
وأضافت: "يجب -عند الطهي- التأكد من طهي اللحم عند درجة الحرارة المناسبة، ولا تترك اللحوم المطبوخة خارج الثلاجة أكثر من ساعتين".
وعن الشواء، أشارت "الصحة" إلى أهمية "تجنب طبخ اللحوم قبل شوائها في وقت لاحق، والتأكد من ذوبان الثلج عن اللحوم بشكل كامل قبل الشوي، وتجنب وضع اللحم مباشرة على الفحم المشتعل"؛ داعية إلى القيام بتحريك اللحوم عند الشواء باستمرار للتأكد من نضجها".
ونبهت "الصحة" إلى أن "تفحم اللحوم من الخارج لا يعني نضوجها".