في نتائج مفاجئة.. دراسة: الألبان كاملة الدسم تقي الشباب من تكلس الشرايين

أظهرت دراسة من جامعة مينيسوتا نتائج مفاجئة حول تأثير الألبان كاملة الدسم على صحة القلب، حيث بينت أن تناولها بانتظام قد يقلل خطر تكلس الشريان التاجي بنسبة تصل إلى 24% مقارنة بمن يستهلكون كميات أقل.