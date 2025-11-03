في نتائج مفاجئة.. دراسة: الألبان كاملة الدسم تقي الشباب من تكلس الشرايين

أظهرت دراسة من جامعة مينيسوتا نتائج مفاجئة حول تأثير الألبان كاملة الدسم على صحة القلب، حيث بينت أن تناولها بانتظام قد يقلل خطر تكلس الشريان التاجي بنسبة تصل إلى 24% مقارنة بمن يستهلكون كميات أقل.
وأوضح الباحثون، وفق "مديكال إكسبريس"، أن منتجات الألبان قليلة الدسم لم تُظهر ارتباطاً واضحاً بانخفاض خطر الإصابة، مؤكدين أن الدهون الطبيعية في الألبان الكاملة قد تسهم في حماية الشرايين عبر تحسين توازن الكولسترول.
وتابع فريق الدراسة حالة أكثر من 3100 شاب على مدار عقدين، وتوصل إلى أن تأثير الألبان الإيجابي يرتبط أيضاً بالحفاظ على وزن صحي ونمط حياة متوازن.