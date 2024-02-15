الأطعمة المعالجة وخطر السرطان.. دراسة فرنسية جديدة تدق ناقوس الخطر

وقد ارتبطت الأطعمة التي تحتوي على الرمز الغذائي "E471" بارتفاع خطر السرطان بشكل عام بنحو 15 بالمئة، كما زادت من خطر الإصابة بسرطان الثدي للسيدات بنحو 24 في المئة، وسرطان البروستات للرجال بأكثر من 65 بالمئة.