الأطعمة المعالجة وخطر السرطان.. دراسة فرنسية جديدة تدق ناقوس الخطر

تواصل قائمة الآثار الضارة للملونات والمضافات الغذائية الارتفاع بالنظر إلى أن خلصت إليه دارسة فرنسية جديدة من تأكيد خطورة تلك الإضافات والمستحلبات الغذائية على صحة الإنسان والجهاز المناعي.
وبعد 8 أشهر من تقديم النتائج الأولية لبحث فرنسي بدأ منذ 7 سنوات، ونشرته المجلة العلمية "بلوس ون"؛ أكد العلماء أن الأطعمة التي تحتوي على ملونات وإضافات غذائية صناعية تسبب السرطان.
وكشفت الدراسة التي امتدت لسنوات وخضع لها أكثر من 90 ألف مشارك فرنسي، أن الأطعمة الفائقة المعالجة، المعروفة اختصارا بـ (upf) تؤدي للسرطان.
وقد ارتبطت الأطعمة التي تحتوي على الرمز الغذائي "E471" بارتفاع خطر السرطان بشكل عام بنحو 15 بالمئة، كما زادت من خطر الإصابة بسرطان الثدي للسيدات بنحو 24 في المئة، وسرطان البروستات للرجال بأكثر من 65 بالمئة.
واعتبر الباحثون أن هذه الإضافات الغذائية، تعطل الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، مما يسهل وصول البكتيريا المسببة للأمراض إلى الحاجز المعوي، ما يعزز من ظهور السرطان .
وكانت دراسة سابقة لجامعة بريستول البريطانية والوكالة الدولية لأبحاث السرطان، قد توصلت إلى أن تناول الكثير من الآيس كريم ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية والزبادي بنكهة الفواكه، وكل الأطعمة التي تجذب الزبائن بألوانها الجميلة البراقة، قد تزيد من خطورة سرطان الجهاز الهضمي والرأس والرقبة أيضًا.