لتحسين الهضم والتحكم في الشهية.. ما أفضل وقت لتناول التمر؟

تُعرف التمور بكونها مصدرًا غنيًا بالألياف والسكريات الطبيعية والمعادن، التي تساعد على تحسين الهضم والتحكم في الشهية، وتمنح دفعة سريعة من الطاقة. وتشير أبحاث حديثة إلى أن توقيت تناول التمر يلعب دورًا مهمًا في تعظيم فوائده الصحية.