خبيرة تغذية: الماء وعصير الرمان الطازج أفضل المشروبات لتخفيف كثافة الدم

ووفقاً لها يعد الماء وعصير الرمان الطازج أفضل المشروبات لتخفيف كثافة الدم والوقاية من نشوء جلطات دموية. ويجب أن يحصل كل كيلوغرام من وزن الجسم على 33 مليلتراً من السوائل، لذلك تنصح بضرورة شرب كمية كافية من الماء الاعتيادي الخالي من الغازات.