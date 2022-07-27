فوائد عظيمة للجرجير على القلب والبشرة.. لا يمكنك التغاضي عنها

الحفاظ على القلب السليم، وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، والبشرة النضرة، عواملُ أساسية تدفعك لإضافة الجرجير إلى طعامك بشكل دائم.
وتَوصل بحث جديد نُشرت نتائجه في مجلة جمعية القلب الأمريكية، إلى أن تناول الجرجير يمكن أن يفعل المعجزات لصحة قلبك؛ حيث إنه يمنع تراكم الترسبات في الشرايين بفضل المركبات الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيًّا.
كما ثبت في دراسة أخرى نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن الجرجير يُقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان.
وقال الباحثون في هذه الدراسة وفق "سكاي نيوز عربية": إن زيادة مستويات الكاروتينات -بما في ذلك اللوتين وبيتا كاروتين- يقلل من فرص الإصابة بالسرطان بمرور الوقت.
وللجرجير فوائد جمالية أيضًا؛ حيث تلجأ إليه الكثير من النساء لتحسين مظهر البشرة؛ وفق ما ذكره موقع "ويمن ورلد".
وفي هذا السياق، وجدت دراسة بريطانية أن 10 من أصل 11 امرأة (تتراوح أعمارهن بين 23 و58 عامًا) شهدن تحسنًا في شكل وملمس بشرتهن بعد أربعة أسابيع من إضافة 80 غرامًا من الجرجير إلى نظامهن الغذائي اليومي.
وقالت روث ماكيكني وهي إحدى المشاركات في الدراسة إن بشرتها "تبدو أكثر نعومة للمس، كما أن تجاعيدها قد قلت".
وعزا مؤلفو الدراسة تلك النتائج التي تحدثت عنها "ماكيكني" إلى ارتفاع مستوى فيتامين "سي" و"إي" في الجرجير، وهما عنصران ضروريان لإنتاج الكولاجين الذي يحافظ على مرونة البشرة ونعومتها.