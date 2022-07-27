فوائد عظيمة للجرجير على القلب والبشرة.. لا يمكنك التغاضي عنها

وفي هذا السياق، وجدت دراسة بريطانية أن 10 من أصل 11 امرأة (تتراوح أعمارهن بين 23 و58 عامًا) شهدن تحسنًا في شكل وملمس بشرتهن بعد أربعة أسابيع من إضافة 80 غرامًا من الجرجير إلى نظامهن الغذائي اليومي.