طبيب أمريكي يقدم 5 نصائح لحماية الجهاز الهضمي

ومن شأن هذه النسبة العالية من السكر المصفى أن تؤدي إلى حدوث التهاب في الجهاز الهضمي لدى الإنسان، فيما ينصح الخبراء بتناول أغذية طازجة مثل الخضار والفواكه؛ لما تحتوي عليه من مواد مضادة للأكسدة، وتساعد على تقليل الالتهاب.