كيف تقى نفسك من موجات الغبار؟ تنبيهات من "صحة الرياض"

وللوقاية من موجات الغبار "احرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، واحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار".