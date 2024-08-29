كيف تقى نفسك من موجات الغبار؟ تنبيهات من "صحة الرياض"

قدّمت المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، مجموعة من النصائح للوقاية من موجات الغبار، وحرصاً على السلامة.
وأوضحت المديرية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الغبار يُعتبر من ملوثات البيئة وله أضرار عدة؛ لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.
وللوقاية من موجات الغبار "احرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، واحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار".
ونبّهت "صحة الرياض" مرضى الربو وقالت: "احمل معك دومًا بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية، والتزم بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرفه الطبيب لك، وتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ".